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Eşine bıçakla saldırmaya çalışan koca gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşine bıçakla saldırmaya çalışan koca gözaltına alındı

 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşine bıçakla saldırmaya çalışan koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezopotamya Mahallesi'nde bir evde karı koca arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak polis ekiplerinden yardım istenildi.

Olay yerine ulaşan polisler, bina kapısının önünde kadına ulaştı. Kadının eşi ise evden aldığı bıçakla kadına doğru koşmaya başladı.

Polis ekiplerinin sözlü uyarılarına cevap vermeyen koca, havaya uyarı ateşi açılmasının ardından bıçağı yere attı.

Polis, kocayı gözaltına aldı.

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