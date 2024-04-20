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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir.

İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.

Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir.

Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.

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