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Erdoğan'ın Hamas'la görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanından skandal paylaşım

Erdoğan'ın Hamas'la görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanından skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın görüşmesi İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz skandal bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

"İSRAİL ZULMÜN BEDELİNİ MUTLAKA BİR GÜN ÖDEYECEK"

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

ERDOĞAN VE HENIYYE'YE ÇİRKİN İFTİRA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çeken mesajları ve 'Filistin' için peş peşe gerçekleştirdiği diplomatik hamleleri Katil İsrail'i rahatsız etti.

SKANDAL PAYLAŞIM

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Türkçe tweet atarak Başkan Erdoğan ve İsmail Heniyye'ye yönelik alçakça iftirada bulundu.

Katz, "Müslüman Kardeşler: Tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Erdoğan utanmalısın" dedi.

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