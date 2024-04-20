Adana Demirspor, Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Adana Demirspor, maçın büyük bölümünü önde götürdüğü maçta Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Yılport Samsunspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçta Adana Demirspor, 41. dakikada Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda beraberlik için ataklarını sıklaştıran Samsunspor, istediği eşitlik golünü dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Dimata ile buldu.

Bu sonucun ardından her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Samsunspor, puanını 39'a çıkarırken bir basamak üstte 11. sırada yer alan Adana Demirspor puanını 41 yaptı.

Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya misafir olacak. Adana Demirspor ise evinde Galatasaray ile son derece kritik bir maça çıkacak.

Yılport Samsunspor: 1 - Yukatel Adana Demirspor: 1

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Dimata), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Schindler), Benasser, Muja (Dk. 61 Raman (Dk.83 Tait)), Ntcham (Dk. 61 Fofana), Emre Kılınç, Moundilmadji

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba (Dk. 90+5 Cisse), Yusuf Sarı, Mendoza (Dk. 65 Alioui), Yusuf Erdoğan (Dk. 95 Tayfun Aydoğan), Balotelli (Dk. 89 Yusuf Barası)

Goller: Dk. 41 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Van Drongelen, Dk. 76 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor), Dk. 68 Magomedaliev, Dk. 90 Balotelli (yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Maestro (Yukatel Adana Demirspor)