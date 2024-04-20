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ABD'den TikTok yasağına onay! Tasarı kabul edildi

ABD'den TikTok yasağına onay! Tasarı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'de -ABD'li bir şirket tarafından satın alınmadığı takdirde- etkin bir şekilde yasaklanmasını öngören yasa tasarısını 360-58 oyla kabul etti.

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ABD Temsilciler Meclisi’nde dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’a geleceğine dair oylama yapıldı. 

Mecliste yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 58’e karşı 360 oyla kabul edildi.

Tasarıya göre, ByteDance’ın TikTok’u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var.

Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden‘ın satış konusunda ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde satış süresinin 90 gün daha uzatılabileceği de ifade edildi.

Biden'ın onayına sunulacak

Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına sunulacak.

"Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur“ dedi.

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