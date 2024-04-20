BIST 9.693
DOLAR 32,50
EURO 34,69
ALTIN 2.499,53
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Abone ol

Kent genelinde etkili olan sağanağın ardından Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı

5 ay önce 3 bina boşaltılmıştı

Yapılan incelemenin ardından önlem amaçlı 5 katlı bina boşaltıldı, binanın giriş katındaki fırının faaliyetleri durduruldu.

Aynı sokakta, 12 Kasım 2023'te de yaşanan çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan'da seller nedeniyle 99 kişi öldü
Afganistan'da seller nedeniyle 99 kişi öldü
ABD onayladı! Üç ülkeye 95 milyar dolar destek!
ABD onayladı! Üç ülkeye 95 milyar dolar destek!
ABD'den TikTok yasağına onay! Tasarı kabul edildi
ABD'den TikTok yasağına onay! Tasarı kabul edildi
Abdullah Avcı, yıldız isme sahip çıktı
Abdullah Avcı, yıldız isme sahip çıktı
Adana Demirspor, Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı
Adana Demirspor, Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı
Londra Belediye Başkanı'ndan Sunak ve Biden'a Gazze çağrısı
Londra Belediye Başkanı'ndan Sunak ve Biden'a Gazze çağrısı
İstanbul'da AVM otoparkında yangın çıktı
İstanbul'da AVM otoparkında yangın çıktı
AK Parti'den İsrail'in skandal paylaşımına çok sert tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal paylaşımına çok sert tepki
İran'da 4.4'lük deprem! Van'da da hissedildi
İran'da 4.4'lük deprem! Van'da da hissedildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
Erdoğan'ın Hamas'la görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanından skandal paylaşım
Erdoğan'ın Hamas'la görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanından skandal paylaşım
Pakistan'dan 'Balistik füze' tepkisi! ABD'yi kızdıracak açıklama!
Pakistan'dan 'Balistik füze' tepkisi! ABD'yi kızdıracak açıklama!