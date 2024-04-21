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Sürücüler bekliyordu, aman dikkat! Araç muayenesinde değişiklik artık zorunlu değil

Sürücüler bekliyordu, aman dikkat! Araç muayenesinde değişiklik artık zorunlu değil

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişliği TÜVTÜRK duyurdu. Araç muayenesinde süre değişti. Uygulanan prosedürde o zorunluluk kaldırıldı. İşte detaylar...

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Araç muayenelerinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik yaşandı. TÜVTÜRK, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırmanın zorunlu olmadığını belirtti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, TÜVTÜRK, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların güvenliğini ve çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla önemli bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Bu çağrıda, araç sahiplerinin düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken muayene prosedürleri ve gelecekte atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

TÜVTÜRK, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkmasını yasaklarken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırmanın zorunlu olmadığını belirtti.

Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayenelerinin gerçekleştirilebildiği belirtildi. Egzoz gazı emisyon ölçümünün ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesinin yalnızca sabit istasyonlarda yapılabildiğine dikkat çekildi.

Traktör muayenelerinin ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda yapılabildiği ifade edildi.

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