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Bu kez zam yok! Yumurta fiyatlarında sürpriz düşüş şaşırttı

Bu kez zam yok! Yumurta fiyatlarında sürpriz düşüş şaşırttı

Yumurta bu kez zam değil, fiyatının düşmesiyle gündemde. 3 ay öncesine kadar 100 liraları gören yumurtanın kolisi 55 liraya kadar düştü.

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Son günlerde yumurta fiyatların büyük düşüş yaşanıyor. Kolisi 3 ay öncesine kadar 100 liraları görmüştü. Şu anda 30’lu yumurtanın fiyatı 55 lira oldu. Yani tanesi 2 liranın da altına düştü. Marketlerde 130 lirayı gören en büyük yumurtanın 30’lu kolisi 90 liralara kadar geriledi.

Uzmanlara göre, yumurta fiyatlarındaki düşüşün 3 nedeni var. Ancak bunlardan en önemlisi üretimin tüketimden daha fazla olması olarak gösteriliyor. Yumurta fiyatlarının artışı ile üretime geçenlerin sayısı arttı.

Ramazanda satışın azalması ve ihracattaki azalma da fiyat düşüşünün diğer nedenleri olarak gösteriliyor.

Protein değeri ile sofraların vazgeçilmezi yumurta düşen fiyatıyla yüzleri de güldürdü.

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