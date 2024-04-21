Babalık davası açılmıştı… Uğur Dündar, yayın yasağı kararı aldırdı

Uğur Dündar'ın hakkında açılan babalık davasının yankıları sürerken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki haberlere ilişkin yayın yasağı getirdiğini duyurdu.

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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ve Dilara adlı diğer kardeşi, babalarını bulma arayışında bulunurken, Uğur Dündar'ın bu kişi olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Ancak yapılan DNA testi, Uğur Dündar'ın babalık durumunun olmadığını ortaya koydu. Bunun üzerine Dündar, konuyla ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Dündar, daha önce yaptığı açıklamada, Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı tanımadığını ve Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı test ile babalık durumunun olmadığının kanıtlandığını belirtmişti.

Dündar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Dün sizlere "Bana atılan iftira ve yalanlar, bunları yayanların ellerinde patlar" diye yazdım ya...Bugün soruşturmacı gazetecilik yaptım ve beni tanıdığı (hatta çocuk sahibi olduğu!!!!) iddia edilen Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum. Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış... Ancak aşağıda okuyacağınız mahkemece çıkarılan YAYIN YASAĞI KARARI nedeniyle şimdilik bunları ve elimdeki belgeleri açıklamıyorum. Resmi makamlar talep ettiği takdirde onlarla paylaşmaya hazırım. Hakikat hedefine vardı bile... Az sonra...

İlgili kararda şu ifadeler yer alıyordu:

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Müvekkilim Sn. Uğur DÜNDAR hakkında asılsız birtakım iddialarla açılan babalik davası sebebiyle basında ve sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin, itibar suikastları, ahlak dışı yorum ve asılsız isnatların son bulması için Isparta 2.Aile Mahkemesine yapmış olduğumuz BASIN YAYIN YASAĞI başvurumuz 19.04.2024 tarihli mahkeme ara kararı ile kabul edilmiştir. Kararda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. ve 26. maddesi ile Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca, müvekkilim Uğur DÜNDAR'ın özel hayatı ve aile hayatının korunmasına adına yargılamanın seyri hakkında yazılı, görsel ve internet yasağı ortamındaki medya ve haber kuruluşlarına yayın yasağı konulmasına ve kararın İnfazı bakımından dosyanın Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda yasağın muhatabı olan tüm kişi, kurum ve kuruluşların mahkeme kararına uygun davranmalarının yasal yükümlülükleri olduğunu, aksi davranışın hukuki ve cezai sorumluluk doğurabileceğini kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Uğur DÜNDAR vekili Avukat Murat ERGÜN