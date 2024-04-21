12 yıl aradan sonra ilk ziyaret: Erdoğan yarın Irak'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 12 yıl aradan sonra Irak’a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, önce Bağdat’ta ardından Erbil’de görüşmeler yapacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Irak’a 12 yıl aradan sonra ziyaret gerçekleştirecek. Kalabalık bir heyetin eşlik edeceği Erdoğan, önce Bağdat’ta ardından Erbil’de görüşmeler yapacak.

Ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine taşıması bekleniyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, ABD’deki temasları sırasında “İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut” açıklaması ve Irak topraklarının Türkiye’ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade etmesiyle önemini vurguladığı ziyaret, Türkiye’nin PKK’ye yönelik Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilmesi beklenen operasyon açısından da karşılıklı görüş alışverişine sahne olacak.

Erdoğan, en son Başbakanlık döneminde Irak’a gitmişti.