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Meclis'te yoğun gündem! Fahiş fiyata ağır yaptırım bekleniyor

Meclis'te yoğun gündem! Fahiş fiyata ağır yaptırım bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir oturum gerçekleştirilecek. Önemli yasa tekliflerinin Meclis'te görüşüleceği haftada gözler Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemelerde olacak. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yaptırımların ve idari para cezalarının artırılmasının yer alması bekleniyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günü 23 Nisan nedeniyle Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Önemli yasa tekliflerinin Meclis'te görüşüleceği haftada gözler Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemelerde olacak.

Meclis, bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir oturuma ev sahipliği yapacak.

TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin temsilcisileri, salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul'da 10'ar dakikalık konuşmalar yapacak.

Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Meclis'te bu hafta önemli yasa teklifleri de görüşülecek

TRT'nin haberine göre; Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemede, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yaptırımların ve idari para cezalarının artırılmasının yer alması bekleniyor.

İşletmelere kapatma yaptırımı da Meclis'teki görüşmelerde tartışılacak.

Yerli üretim ve ithal doğalgazın, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeren yasa teklifinin görüşmeleri de bu hafta başlayacak.

Düzenlemede kıyı ve sahiller dışındaki deniz ile göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulması da yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısındaki değişikliklerin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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