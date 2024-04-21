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4 ilde düğmeye basıldı! IŞİD'e operasyonda çok sayıda gözaltı

4 ilde düğmeye basıldı! IŞİD'e operasyonda çok sayıda gözaltı

İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-27' operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-27' operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu; İstanbul'da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir şahsa para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

​​​​​​Kayseri'de geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde yaralanan şahıslara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüpheli yakalandı. İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "Operasyonlar sonucu; pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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