DEM Parti'den bir bayrak skandalı daha! Siteden de kaldırmışlar

Diyarbakır Belediyesi’nin resmi web sitesinde bulunan Türk Bayrağı'nın da kaldırıldığı ortaya çıktı.Abone ol
Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden DEM'li gözaltında
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DEM Partili Diyarbakır Belediyesi’nin resmi web sitesinde bulunan Türk Bayrağı'nın kaldırıldığı ortaya çıktı. Bayrak görselinin olduğu bölgenin arka planında yer alan gökyüzü görseli dijital oynamalarla öne çıkarılarak bayrağın ise resmi siteden tamamen silindiği görüldü.
Bunun yanı sıra belediye logosunun altında yer alan "Başım gözüm üstüne" şeklindeki yöresel ifadenin de siteden kaldırıldığı görüldü.
Benzer skandallar bitmiyor
31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye meclisinde Türk bayrağının kaldırılmasıyla tepkiler gündeme gelmişti. Bu olay sıcaklığını korukken dün de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasındaki Türk bayrağının da kaldırıldığı ortaya çıktı.
Ayrıca DEM Partili yöneticilerin seçimler sonrası Diyarbakır Sur Belediyesi makamlarına geldiklerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip küfrettikleri anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı bulmuştu.