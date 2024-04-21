Gazeteci İhsan Aktaş'tan olay yazı: Kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor

Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, son köşe yazısında 31 Mart seçimleri ile ilgili 'Bizim gibi eskilerden başka kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor, sadece biz üzülüyoruz' ifadelerini kullanarak, AK Parti içindeki bazı isimleri hedef aldı.

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Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, "Hüzünlü bir portre üzerinden siyaset analizi" başlığıyla yayınlanan köşe yazısında, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in itiraflarına yer verdi. Güler’in yeni AK Parti yönetimi hakkındaki sözlerini aktaran Aktaş, şunları yazdı:

“AK Parti 2019 yerel seçimlerinde eften-püften meseleler yüzünden seçimi kaybettiğinde seçim süreçlerinde aktif görev alan bugünkü AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ilginç bir tespitte bulundu ‘İhsan bey il yönetiminde ve Ankara’dan gelenlerde bir şey fark ettim. Bizim gibi eskilerden başka kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor, sadece biz üzülüyoruz.’ Abdullah Beyin bu uyarısı üzerine insanları daha dikkatli dinledim ne kadar haklı olduğunu bizzat görmüş oldum.”

"Tevfik Göksu'nun ıstırapı"

İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde AK Parti’nin teklifinin oy çokluğuyla reddedilmesi karşısında AK Parti’nin eski İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun ıstırap çektiğini iddia etti.

Teklifin reddedilmesini, “’Kabul edenler, etmeyenler. AK Parti grubunun teklifi reddedilmiştir’ diyen İmamoğlu kahvesini yudumluyor” sözleriyle aktaran Aktaş, şunları yazdı:

“İmamoğlu, AK Parti grubuna bakarak kahvesini yudumlarken kamera AK Parti grubuna dönüyor. Bir önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kadrajda. Göksu o kadar derin bir ıstırap içerisinde görünüyor ki bu görüntü üzerine yüzlerce makale yazmaya değer.”

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