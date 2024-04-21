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MHP'li Yalçın'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: "PKK'nın at uşağı..."

MHP'li Yalçın'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: "PKK'nın at uşağı..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gazeteci Merdan Yanardağ'a sert tepki gösterdi. Yanardağ'a "PKK'nın at uşağı" diyen Yalçın: "Kendini yurtsever(!), bizi de sözde Cumhuriyet düşmanlarının yedek lastiği ilan etmiş. Bu Merdan'ın yurtseverliği; pansiyonseverlik, motelperestlik, şezlongisterlik gibi bir şey. " dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında sert açıklamalar yaptı ve Yanardağ'a PKK'nın at uşağı" şeklinde seslendi.  Semih Yalçın: "Senin Cumhuriyet düşmanı diye ilan ettiğin siyasi parti iktidarda ve bu milletin ekseriyetinin oyunu alıyor. İçinde MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı da gücünü millet iradesinden alıyor. Senin gibi akılsızlara göre Türk milleti de Cumhuriyet düşmanı, millî irade de! " dedi

İşte Semih Yalçın'ın açıklamaları

PKK’NIN AT UŞAĞI Merdan Yanardağ, çalıştığı mikro TV kanalında, "Cevap vermeye lüzum görmüyorum." diye başlayıp yarım saat bize dil uzatmış. Kendini yurtsever(!), bizi de sözde Cumhuriyet düşmanlarının yedek lastiği ilan etmiş. Bu Merdan'ın yurtseverliği; pansiyonseverlik, motelperestlik, şezlongisterlik gibi bir şey. Hem vatan hainlerine, teröristlerin siyasi kanadına methiyeler dizeceksin, hem bu milletin değerlerine düşmanlık edeceksin, hem de Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olacaksın, öyle mi? Millet senin yavelerini yutar mı Merdan efendi? Sen solculukla, bölücülükle, komünistlikle, teröristlikle Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i nasıl bağdaştırıyorsun? Senin Cumhuriyet düşmanı diye ilan ettiğin siyasi parti iktidarda ve bu milletin ekseriyetinin oyunu alıyor. İçinde MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı da gücünü millet iradesinden alıyor. Senin gibi akılsızlara göre Türk milleti de Cumhuriyet düşmanı, millî irade de! Zaten senin tıynetindeki adamların sorunu, Atatürk'ün üzerine toz kondurmadığı Türklükle! Ayrıca sen, Milliyetçi-Ülkücü Hareket hakkında söz sarf edecek adam değilsin! Senin çirkin ağzında her lafız sakil ve seviyesiz duruyor, bilesin!

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