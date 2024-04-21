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Gaziantep FK rahat bir nefes aldı

Gaziantep FK rahat bir nefes aldı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa mücadelesi ile devam etti. Düşme potasında bulunan Gaziantep FK, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Gaziantep FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Maxim ve 33. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Bu maçın ardından Gaziantep FK 34 puanla ligde 17. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa ise 46 puanla 7. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının önemli anları

Maçın hakemi yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı bitiren düdüğü çaldı. 2-0

90' 2. Devre sonuna 5 eklendi.

83' Kasımpaşa hücumunda kafayı vuran oyuncu Claudio Winck ancak isabet yok.

53' Direkten dönen top! Gaziantep Stadyumu Stadı'nda heyecanlı an. Gaziantep FK gole çok yaklaştı ancak direği geçemediler. Alexandru Maxim şutu çeken isim.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Gaziantep Stadyumu stadında oynanan maçta, hakem Kadir Saglam ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.

40' Gaziantep Stadyumu Stadı'nda gole yaklaşan takım Gaziantep FK. Alexandru Maxim şutu çeken oyuncu ancak top üst direkten dönüyor.

33' Gol! Gaziantep FK Arda Kizildag ile bulduğu golle durumu 2-0 yapıyor. Oyuncunun kafa vuruşu rakip filelerle buluştu.

18' Kasımpaşa takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Gaziantep Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Gökhan Gül.

6'Gol!Gaziantep Stadyumu stadında takımını öne geçiren golü atan oyuncu Alexandru Maxim . Durum şimdi 1-0.

1' Ve Gaziantep şehrinde oynanan karşılaşma Kasımpaşa takımının vuruşuyla başladı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa ilk 11'ler

Gaziantep FK: Nita, Jevtovic, Arda, Papy, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, Draguş

Kasımpaşa: Gianniolis, Yasin, Omeruo, Winck, Yunus Emre, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Cosla

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