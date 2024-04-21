Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde şampiyon!

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinin 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

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Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 5'inci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyon oldu.

TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Ana Cristina, Eda Erdem, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas ve libero Gizem Örge, ilk 6'sıyla başladı. Deplasman ekibini ilk 6'sı ise Hande Baladın, Jovana Stevanovic, Tijana Boskovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin ve libero Simge Aköz'dan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Fedorovtseva'nın etkili servisleri sonucu hücum ve bloklarla bulduğu sayılarla skoru 9-3'e getirdi. Jack-Kısal'ın etkili servisleri sonucu yapılan bloklarla 4-0'lık seri yakalayan Eczacıbaşı, farkı 2'ye kadar indirdi: 9-7. Tekrar toparlanan sarı-lacivertli ekip, farkı 6'ya kadar çıkardı: 13-7. Kalan bölümde farkı daha da açan Fenerbahçe, ilk seti 25-18 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk bölümü 7-7 ile geçildi. Bu dakikanın ardından rakibinin hücum hatalarıyla üst üste sayılar üreten Fenerbahçe, 3-0'lık seri yakalayarak rakibine mola aldırdı: 10-7. Moladan da iyi dönen sarı-lacivertli ekip, üst üste 4 sayı daha bularak farkı daha da açtı: 14-7. Skorun 19-13'e gelmesinin ardından Boskovic ve Gray'in hücum sayılarıyla seri yakalayan Eczacıbaşı, farkı 2'ye kadar indirdi: 19-17. Büyük heyecana sahne olan setin son bölümüne Fenerbahçe, 23-22 önde girdi. Önce Vargas'ın hücum sayısı ardından da Voronkova'nın hücum hatasıyla üst üste 2 sayı bulan sarı-lacivertli ekip, bu seti de 25-22 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Karşılıklı sayılarla başlayan periyodun ilk bölümü 6-6 geçildi. Bu bölümün ardından hücumda Gray ve Boskovic ile etkili olan Eczacıbaşı, seri yakalayarak rakibine molayı aldırdı: 6-9. Moladan iyi dönen Fenerbahçe, skoru 10-10'da eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden setin son bölümüne 17-17 eşitlikle girildi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 27-25 kazanarak durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe'nin 7'nci lig şampiyonluğu

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 5'inci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından tarihinde 7'nci kez lig şampiyonluğu kupasını müzesine götürdü. Fenerbahçe, daha önce 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyon olma başarısı göstermişti.