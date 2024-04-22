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Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı! 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı! 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Adana'dan feci bir kaza haberi geldi. Uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı! 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.

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Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı! 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

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Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı! 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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