Ahmet Çakar'ın Pendiksporlu futbolcularla ilgili paylaşımı gündem oldu

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe maçının aksine Galatasaray'a karşı yumuşak oynayan Pendiksporlu futbolculara tepki gösterdi. Çakar, Pendiksporlu oyuncuların 8 faul yaptığını ancak aynı takımın Fenerbahçe maçında ilk 15 dakikada 8 faul yaptığına dikkat çekti.

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Pendikspor'un kibar oyunu Ahmet Çakar'ın gündemindeydi. Çakar, sosyal medya hesabından Pendikspor'un Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı farklı bir mücadele göstermesine tepki gösterdi.

"Sanırım o gece çok konsantre olmuşlardı"

Çakar, "Neredeeee o Fenerbahçe karşısında savasan ,sürekli faul yapan,vakit geçiren Pendikspor, neredeeee bu gece Galatasaray karşında beyefendi gibi oynayan, oyunu çirkinleştirmeyen Pendikspor. Sanırım o gece çok konsantre olmuşlardı ama bu gece olamadılar…." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında paylaşımıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Anti Fenerbahçe ayrımcılığı

8 faul yapan Pendiksporlu futbolcuların Fenerbahçe maçında sadece ilk 15 dakikada 8 faul yaptığını belirten Çakar, kendisine faul yapılan Halil Akbunar'ın rakibinden özür dilediğini söyledi.

"O gün niye böyleydiniz de bugün niye böyleydiniz" diyen soran Çakar, "İşte bu mideyi bulandıran futboldan uzaklaştıran bir durumdur. Türkiye'de maalesef çok ciddi anti Fenerbahçe ayrımcılığını bu geceki maç göstermiştir." dedi.