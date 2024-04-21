Mauro Icardi tarihe geçti! 2 sezonda...

Galatasaray'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol kaydeden Mauro Icardi, Galatasaray'da 2 lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.Abone ol
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk etti.
Mücadelenin 35. dakikasında gol atan Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihine adını yazdırdı.
İlk yabanci oyuncu oldu
Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi, Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
20 GOL | 2023/24
22 GOL | 2022/23