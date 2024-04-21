Mauro Icardi tarihe geçti! 2 sezonda...

Erdoğan'ın Irak ziyareti ile ilgili dikkat çeken açıklama: Sıçrama yaşanacak

Gazeteci İhsan Aktaş'tan olay yazı: Kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor

Tokat beşik gibi sallanıyor! Korkutan bir deprem daha oldu