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Dilek Kaya İmamoğlu'ndan dikkat çeken tepki! Üzüntüsü yüzüne yansıdı 

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan dikkat çeken tepki! Üzüntüsü yüzüne yansıdı 

Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet final serisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Opet kazanarak şampiyonluğa ulaşırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun üzüntüsü dikkat çekti. 

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı protokol tribününde takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Fenerbahçe'nin son set sayısını aldığı ve şampiyonluğunu ilan ettiği anlardaki reaksiyonu dikkat çekti. 

Üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan taraf Fenerbahçe Opet olurken Eczacıbaşı'nın şampiyonluk hasreti 12 sezona çıktı. 

Karşılaşmayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, final müsabakasını yan yana izlediler. 

TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu’ndaki serinin 5'inci maçında şampiyonluğa ulaşan taraf Fenerbahçe Opet olurken Dilek Kaya İmamoğlu'nun tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son sette şampiyonluk gelince yerinden kalkarak şampiyonluğu kutladı. İBB Başkanı ise sarı-lacivertlilerin şampiyonluğunu gülerek ve alkışlarak karşıladı. Dilek Kaya İmamoğlu ise Fenerbahçe'nin galibiyet sayısı gelinde üzüldüğü anlar gündem oldu. 

Sosyal medyada kullanıcılar, "Dilek Kaya İmamoğlu acaba Eczacıbaşı Dynavit'i mi tutuyordu?" sorusunu yönlendirdi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise durumu eleştirdi. 

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