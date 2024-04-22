Aydın Ünal'ın AK Parti yazısı gündem oldu Nihat Zeybekçi'ye tepki: Zararlı hücreler kesilip atılmalı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AK Parti'nin seçim yenilgisinin temelinde doku uyuşmazlığı olduğunu yazdı. AK Partili Nihat Zeybekçi'nin "Katliam eyvallah da… İsrail’e 6 satıp 1 alıyoruz" sözlerine tepki gösteren Ünal, "AK Parti’yi kemoterapi değil, zararlı hücrelerin kesilip atılması eski sağlığına kavuşturacak." dedi.

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AK Parti'de yerel seçimlerin yenilgisinin muhasebesi devam ediyor. 22 yıllık iktidarda ilk kez CHP'nin gerisinde kalan AK Parti'de hezimetin nedenleri sorgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem metin yazarlığını yapan eski AK Parti milletvekili Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısında seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Partinin “özü”ne, “ruhu”na kadar uzanmaya çalıştılar"

AK Parti,'nin 14 Ağustos 2001’de, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aynı hissiyatı taşıyan, aynı istikamete bakan bir “çekirdek ekip” tarafından kurulduğuna ve uzun yıllar ilkelerini muhafaza ettiğine dikkat çeken Ünal, bugün yaşanılan sorunun 2014 sonrasında işte bu dengenin bozulmaya başlamasından kaynaklandığını savundu.

Ünal, "Bu yeni gelenler, kendilerine açılan alanı da kullanarak, partinin ayarlarıyla, dengeleriyle oynamaya başladılar. “Çekirdek ekip” dağılırken, bu lejyonerler, asalaklar, partinin “özü”ne, “ruhu”na kadar uzanmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

"AK Parti’yi kemoterapi değil, zararlı hücrelerin kesilip atılması eski sağlığına kavuşturacak"

Son dönemde AK Parti seçmeninin tepkisini çeken görüntülere ve açıklamalara değinen Ünal, yazısını böyle tamamladı:

"(...)Tam da Erdoğan’ın “Filistin mücadelesini her şartta savunacağız” dediği zamanlarda, tam da AK Parti’nin İsrail’le ticaret üzerinden hırpalandığı dönemde, “Katliam eyvallah da… İsrail’e 6 satıp 1 alıyoruz” gibi insaf dışı bir açıklama yapan isimlerin, AK Parti’nin hassasiyetlerinden, ilkelerinden, özünden, ruhundan haberleri var mı acaba? Nerede olduklarının idrakindeler mi? Nereye geldiklerini biliyorlar mı? Nerede nasıl davranılması gerektiğine dair en küçük bir fikirleri var mı?

AK Parti, büyük zaferlerini ve büyük hizmetlerini “doku uyumuyla” başardı; bugün yaşadığı sorunların temelinde ise “doku uyuşmazlığı” var. Üstelik bu kanserli hücreler bünyeyi hızla kuşatıyor, kalbe, beyne doğru hızla ilerliyorlar. İşte onun için AK Parti’yi kemoterapi değil, zararlı hücrelerin kesilip atılması eski sağlığına kavuşturacak."

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