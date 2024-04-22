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Çıkan tartışma korkunç bitti! Kiracı dehşeti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çıkan tartışma korkunç bitti! Kiracı dehşeti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kiracısı tarafından silahla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

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Market işletmecisi Ahmet K. ile iş yeri sahibi Aykut Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tartışma esnasında kiracı Ahmet K. yanında bulunan tabancayla iş yeri sahibi Aykut Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Ahmet K. ise mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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