Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'ta! Kritik ziyarette büyük sürprizler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a 13 yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ilk ayağında Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik ziyaretinin ikinci durağı Erbil olacak.

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Erdoğan, beraberinde bakanların da yer aldığı heyetle birlikte Bağdat’a vardı. Günübirlik ziyaretin ikinci durağı ise Erbil olacak. 13 yıl sonra yapılan kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede işbirliği.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Ana gündem konusu terör

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konularının ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirten Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek.