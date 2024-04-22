CHP lideri Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, erken seçime ilişkin "Millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin de tarihin henüz belli olmadığını belirtti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Now TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Erken seçim...

Erken seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "31 Mart seçimlerin sonuçlarından dolayı ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" dedi.

Özel, yakın zamanda bir büyük emekli mitingi yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme

Erdoğan ile görüşmek istediğini açıklayan Özel, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin şunları söyledi:

"MYK'yı bugün dördüncü kez toplayacağız. PM'yi topladım. Önceki dönem genel başkanlarımızla ile de görüşeceğim. Biz bir kişinin karar verdiği yapı değiliz. Biz ortak karar alır, istişare ederiz. Bunun sonucunda da sayın Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre randevu isteyeceğiz. Randevuyu Çankaya'ya verirse sevinirim. Meclis de olabilir. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmem. Çünkü içerik mekandan önemli."