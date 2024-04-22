BIST 9.825
DOLAR 32,60
EURO 34,76
ALTIN 2.467,39
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması

CHP lideri Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, erken seçime ilişkin "Millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin de tarihin henüz belli olmadığını belirtti

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Now TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. 

Erken seçim...

Erken seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "31 Mart seçimlerin sonuçlarından dolayı ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" dedi.

Özel, yakın zamanda bir büyük emekli mitingi yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme

Erdoğan ile görüşmek istediğini açıklayan Özel, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin şunları söyledi:

"MYK'yı bugün dördüncü kez toplayacağız. PM'yi topladım. Önceki dönem genel başkanlarımızla ile de görüşeceğim. Biz bir kişinin karar verdiği yapı değiliz. Biz ortak karar alır, istişare ederiz. Bunun sonucunda da sayın Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre randevu isteyeceğiz. Randevuyu Çankaya'ya verirse sevinirim. Meclis de olabilir. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmem. Çünkü içerik mekandan önemli."

ÖNCEKİ HABERLER
Çıkan tartışma korkunç bitti! Kiracı dehşeti
Çıkan tartışma korkunç bitti! Kiracı dehşeti
12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a giti
12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a giti
Dilek Kaya İmamoğlu'ndan dikkat çeken tepki! Üzüntüsü yüzüne yansıdı 
Dilek Kaya İmamoğlu'ndan dikkat çeken tepki! Üzüntüsü yüzüne yansıdı 
Hakan Ural AVM'de Türk kahvesi fiyatına isyan etti: O ücreti nakit olarak verdiğinde için yanar
Hakan Ural AVM'de Türk kahvesi fiyatına isyan etti: O ücreti nakit olarak verdiğinde için yanar
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
İstanbul'da metro arızası: Güzergah değişti
İstanbul'da metro arızası: Güzergah değişti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu!
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu!
Küflü çikolata paylaşımı CEO'yu çıldırttı müşteriyi tehdit etti tepki yağınca paylaşımı sildi
Küflü çikolata paylaşımı CEO'yu çıldırttı müşteriyi tehdit etti tepki yağınca paylaşımı sildi
Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı
Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti Akşener'e faturayı böyle kesti
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti Akşener'e faturayı böyle kesti
Ahmet Çakar'ın Pendiksporlu futbolcularla ilgili paylaşımı gündem oldu
Ahmet Çakar'ın Pendiksporlu futbolcularla ilgili paylaşımı gündem oldu
Real Madrid El Clasico'yu 3-2 kazandı Arda Güler yedek kulübesinden çıkamadı
Real Madrid El Clasico'yu 3-2 kazandı Arda Güler yedek kulübesinden çıkamadı