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HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek'in ABD'deki sözlerine ilişkin iddialar! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'in ABD'deki sözlerine ilişkin iddialar! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD'deki açıklamaları üzerinden ortaya atılan iddialara tepki göstererek, "Ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade (locals) üzerinden Bakanımız Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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Bakanlık, sosyal medya hesabından, Şimşek'in ABD'de bir panelde kullandığı ifadelere yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'in, ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesini kullanmasının siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesinin hayretle izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."

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