Yağışlar bitti, Afrika sıcakları başlıyor! AKOM açıkladı saat verdi
AKOM'un yağış ve fırtına raporuna göre; Megakentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram yağış düştü. En fazla yağış ise metrekareye 75 kilogram ile Çatalca'da yaşandı. Hafta boyunca hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir yağışın beklenmediğini aktaran AKOM, sıcaklıkların bugünden itibaren 20-23 derece civarına yükseleceğini belirtti.
Dün yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Bazı kentlerde minare ve ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağış ve fırtına raporunu yayınladı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunun belirtildiği raporda, "İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram arasında yağış kaydedilirken Çatalca'nın ormanlık bölgelerinde bu değer 75 kilograma ulaşmıştır.
En fazla yağış Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüp ve Büyükçekmece ilçelerimizde gözlenmiştir." ifadeleri kullanıldı
AKOM, gece ve sabah erken saatlerde görülecek hafif yerel yağışların dışında ciddi bir yağışın beklenmediği aktardı. Sıcaklıkların bugünden itibaren tekrardan artarak hafta boyunca 20-23 derece civarına yaz değerlerine yükseleceğinin öngörüldüğü bildirildi.