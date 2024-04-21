Yağışlar bitti, Afrika sıcakları başlıyor! AKOM açıkladı saat verdi

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunun belirtildiği raporda, "İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram arasında yağış kaydedilirken Çatalca'nın ormanlık bölgelerinde bu değer 75 kilograma ulaşmıştır.