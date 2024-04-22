BIST 9.770
DOLAR 32,55
EURO 34,68
ALTIN 2.472,23
HABER /  MEDYA

Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elendi böyle hayal etmemiştim

Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elendi böyle hayal etmemiştim

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 60 yaşındaki Ayla Can “Halis muhlis ne demektir?” sorusuna yanlış cevap verdi. İkinci soruda yarışmaya veda eden isim “Keşke joker kullansaydım” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Abone ol

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 1081. bölümüyle ekranlara geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu olan Ayla Can, ikinci soruya yanlış cevap vererek yarışmaya erken veda etti.

Bursa’da yaşayan ve bankadan emekli olan Ayla Can’a ikinci olarak “Halis muhlis ne demektir?” sorusu yöneltildi. Şıklarda ise A: Tam anlamıyla, B: Belki, C: Aşağı Yukarı D: Bir İhtimal cevapları yer aldı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı ani bir kararla C şıkkını seçti. Ancak doğru cevap A şıkkı olacaktı. Soruyu doğru bilemeyen Ayla Hanım’ın yüzündeki şaşkınlık kameralara yansıdı.

Programa veda ederken “Böyle hayal etmemiştim ama yapacak bir şey yok. Tüh keşke joker kullansaydım” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi. Kenan İmirzalıoğlu ise “Kimse burada kusur aramasın. Önce burada bu medeni cesareti gösterip oturmak çok önemli. O yüzden sizi tebrik ediyorum” diyerek yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kulak memesindeki çizgiye dikkat! Uzmanı 'risk' diyerek açıkladı
Kulak memesindeki çizgiye dikkat! Uzmanı 'risk' diyerek açıkladı
Kurban fiyatlarında yüzde 100 artış: En düşük büyükbaş 110 bin TL'den başlıyor
Kurban fiyatlarında yüzde 100 artış: En düşük büyükbaş 110 bin TL'den başlıyor
İstanbul için sevindiren haber! Baraj doluluk oranlarında rekor
İstanbul için sevindiren haber! Baraj doluluk oranlarında rekor
ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret! Bugün Ankara'ya gelecek
ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret! Bugün Ankara'ya gelecek
BİM, Kanada'dan davet aldı iddiası BİM CEO'su Haluk Dörtlüoğlu'ndan açıklama
BİM, Kanada'dan davet aldı iddiası BİM CEO'su Haluk Dörtlüoğlu'ndan açıklama
Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu
Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu
Paycell, TROY Kart'ı ödeme yöntemlerine ekledi
Paycell, TROY Kart'ı ödeme yöntemlerine ekledi
Lexus, Avrupa'nın en hızlı büyüyen premium markalarından oldu
Lexus, Avrupa'nın en hızlı büyüyen premium markalarından oldu
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Alperen Şengün, NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne aday gösterildi
Alperen Şengün, NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne aday gösterildi
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi nisanda arttı
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi nisanda arttı
Aydın Ünal'ın AK Parti yazısı gündem oldu Nihat Zeybekçi'ye tepki: Zararlı hücreler kesilip atılmalı
Aydın Ünal'ın AK Parti yazısı gündem oldu Nihat Zeybekçi'ye tepki: Zararlı hücreler kesilip atılmalı