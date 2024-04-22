Delege listesinde 'usulsüzlük' iddiası! İYİ Parti kurultayı mahkemelik oluyor

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, 27 Nisan'daMN olağanüstü kurultay öncesi delegeler listesinde usulsüzlükler tespit edildiğini iler sürdü.

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10 ay arayla yapılan iki seçimde 3 milyon 750 bin oy kaybı yaşayan İYİ Parti'de sular durulmuyor. 27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanan İYİ Parti bu kez delegeler listesinde usulsüzlükte bulunulduğu iddiasıyla gündeme geldi. İYİ Partili Rıdvan Uz, "Bu talihsiz ve üzücü vaka karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Rıdvan Uz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İYİ'ler ve Cesurlar Hareketinin siyasi alanda vücut bulmuş hali olan İYİ Partimiz, 5. Olağanüstü Kurultayını 27/04/2024 tarihinde gerçekleştirecektir. Genel Merkezimiz tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 19/04/2024 tarihinde teslim edilen kurultay delegeleri listesinin incelenmesinde seçme ve seçilme hakkına halel getiren ve 146 yıllık demokratik seçim geleneğimize darbe vuracak SİSTEMLİ VE ORGANİZE USULSÜZLÜKLER yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu talihsiz ve üzücü vaka karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır.

Kongremizin zamanında, herhangi bir şaibeye meydan vermeden ve tartışmasız şekilde icrası edilecektir. Bu hususta gerekli tedbirler alınmış olup, partimizin hiçbir üyesinin bu aşamada endişe etmesine mahal yoktur.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay Delegelerine ve Türk kamuoyuna arz ederim."