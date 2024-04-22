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Mustafa Keser genç şarkıcılara sert çıktı: Gidip ense köklerine iki sille çekeyim

Mustafa Keser genç şarkıcılara sert çıktı: Gidip ense köklerine iki sille çekeyim

Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, genç meslektaşları için "Terbiyesiz ve saygısızca hareket ediyorlar." dedi. Keser, "Gidip ense köklerine iki sille çekeyim." sözleriyle de dikkat çekti.

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Mustafa Keser, yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Akşam'dan Yasemin İlan ile röportaj yapan Keser, genç meslektaşlarını hedef alarak eleştirilerde bulundu.

"Gidip ense köklerine iki sille çekeyim" 

Keser, "Terbiyesiz ve saygısızca hareket ediyorlar. Gidip ense köklerine iki sille çekeyim, o kadar sinirleniyorum. Fotoğraf çekmek isteyen hayranlarına, ‘Şimdi olmaz daha sonra’ diyorlar." dedi.

"Yüzünü çevirip, selam vermedi"

Kendisinin eğittiği bir ismin şimdilerde daha iyi paralar kazandığını ancak gördüğünde selam bile vermediğini söyleyen Mustafa Keser, "Yanıma oturtup, görünsün adam olsun diye birini getirdiler. Şimdi adam oldu benden iyi para kazanıyor. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirip, selam vermedi." sözleriyle de isyan etti. 

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