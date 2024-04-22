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Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

 Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Jackson Muleka, Fahri Kerem Ay, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

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