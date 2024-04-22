Kuveyt Türk, Sağlam Business Nakit Kart'ı kullanıma sundu

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "Kuveyt Türk olarak, ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyimi ve memnuniyetini odağımızda tutarken, sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kuveyt Türk, tüzel müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan ve altın puan kazandıran Sağlam Business Nakit Kart'ı kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY logosunu taşıyan Sağlam Business Nakit Kart ile kurumsal hesap üzerinden ek kartların işlem yetkileri düzenlenebiliyor.

Bir banka kartı olarak kullanılan ve kart ücreti olmayan Sağlam Business Nakit Kart, her harcama için altın puan kazanma imkanı sunarken, müşterilerine nakit akışı, ek kartlar üzerinden kontrol etme olanağı sağlıyor.

Kuveyt Türk Mobil üzerinden sanal banka kartı tanımlama özelliğine de sahip olan Sağlam Business Nakit Kart için Kuveyt Türk Mobil veya en yakın fiziki şubeden başvuru yapılıyor ve şifre işlemleriyle birlikte yeni kart anında kullanıma sunuluyor.

Sağlam Business Nakit Kart ile tüzel kullanıcılar, çalışanlarına verdikleri ek kartları, çalışanların yapacağı işlemlere göre ayarlayabiliyor.

'Kuveyt Türk olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, sektör dinamiklerini yakından takip ederek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ve yeni işbirliklerine imza attıklarını belirtti.

Tüzel müşterilerin işlemlerini hızlandırmak içi pek çok yeniliği duyurduklarını vurgulayan Delipoyraz, yeni nesil ödeme cihazlarını kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Delipoyraz, şu açıklamalarda bulundu:

'Yakın bir zamanda bireyselin yanı sıra tüzel tarafta da fiziki şubeye gitmeden ve herhangi bir evrak yüklemeden Kuveyt Türk Mobil üzerinden hesap açılış işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirme hizmetini sunmaya başladık. Beko 400 TR ve Beko 1000 TR'yi POS sistemimize entegre ettik. Alıcının göndericiden ödeme talep etmesini, göndericinin de bu talebe yanıt vermesini sağlayan 'Ödeme İste' sistemine dahil olduk. Şimdi de sektörde bir ilke imza atarak kurumsal hesap üzerinden ek kartların işlem yetkilerinin düzenlenebildiği 'Sağlam Business Nakit Kart'ı piyasaya sunduk. 'Sağlam Business Nakit Kart', mobil uygulama üzerinden sanal banka kartı tanımlama özelliğiyle hem sektörde hem de dijitalde ilk olma özelliği taşıyor. Kuveyt Türk olarak, ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyimi ve memnuniyetini odağımızda tutarken, sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.'