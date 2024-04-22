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Bakan Bayraktar açıkladı: 5,1 milyar TL ödeme yapıldı

Bakan Bayraktar açıkladı: 5,1 milyar TL ödeme yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğalgaz uygulaması kapsamında Bakanlığın bütçesinden 24 Nisan 2023'ten bu ay başına kadar 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldığını söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in vatandaşlara ücretsiz dağıtılan doğalgazın miktarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

1 Mayıs'a kadar devlet karşılayacak

Bayraktar, Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk tüketim faturalarının tamamının devlet tarafından karşılandığını, sonraki faturalarında ise 25 standart metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için oluşan maliyetin de 1 Mayıs'a kadar yine devlet tarafından karşılanacağını hatırlattı.

Bayraktar, yazılı soru önergesinde şu bilgileri paylaştı:

Bugüne kadar indirime esas 4 milyar 448 milyon 705 bin 628 metreküp doğalgaz için Bakanlığımız bütçesinden 5 milyar 195 milyon 769 bin 876 TL sistem kullanım bedeli ödemesi yapılmıştır. Bununla birlikte ülkemizde konut, sanayi, elektrik santralleri ve diğer sektörlerin doğalgaz tüketimi çeşitli ülkelerden ithal edilen doğalgaz ile Karadeniz Sakarya Gaz sahasından üretilen yerli doğalgazın birlikte iletim sistemine verilmesiyle karşılanmaktadır.

Bu kapsamda, doğalgaz iletim sisteminde gerek Karadeniz Sakarya Gaz sahasından üretilen gerek çeşitli ülkelerden ithal edilen doğalgaz karışık halde bulunmakta olup, ücretsiz dağıtılan doğalgazın içerisindeki yerli doğalgaz miktarı ayrıca tespite konu edilmemektedir.

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