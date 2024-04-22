Senegal Hava Kuvvetleri Komutanı Niang Baykar'ı ziyaret etti

Senegal Hava Kuvvetleri Komutanı General El Hadji Niang ve beraberindeki heyet Baykar'ı ziyaret etti. Baykar'dan yapılan açıklamada, "Devam eden projelerimizi değerlendirdik ve yeni projeler üzerine istişare ettik" ifadeleri kullanıldı.

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Senegal Hava Kuvvetleri Komutanı General El Hadji Niang ve beraberindeki heyet Baykar'a ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden projelerimizi değerlendirdik ve yeni projeler üzerine istişare ettik" ifadeleri kullanıldı..

Baykar'ın açıklaması şöyle:

"Senegal Hava Kuvvetleri Komutanı General El Hadji Niang ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. İki ülke arasında iş birliği devam eden projelerimizi değerlendirdik ve yeni projeler üzerine istişare ettik."

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz."