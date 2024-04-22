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İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Mahmut Efendi’nin vefatı sonrası 2 yıl önce cemaatin başına geçen İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

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İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

ÖNCEKİ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Önceki gün hastaneye kaldırılan Kılıç'tan bugün ise acı haber geldi.

İsmailağa Cemaati'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsmailağa'dan yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MURAT KURUM 31 MART ÖNCESİ ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Kılıç'ı ziyaret etmişti. 

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