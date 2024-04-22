Erdoğan'dan PKK'ya karşı ortak hareket mesajı: Yeni bir dönüm noktası olacak

Erdoğan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan ziyaretin ve imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak ilişkilerinde bir dönüm noktası olacağını belirtirken, "Güvenlik ve terörle mücadele en önemli gündemimiz oldu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik." dedi.

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Başkan Erdoğan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Irak-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil edecek.

Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret: Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı. Iraklı kardeşlerimiz misafirperverlikleri, samimiyetleri ve muhabbetleriyle bugün bize kendi evimizde olduğumuzu hissettirdi.

Güvenlik ve terörle mücadele en önemli gündemimiz oldu

Türkiye'yi hedef alan terör örgütü...

Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik.

PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık

Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istoruz. Başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı imzaladığımız mutabakat muhtırasıyla perçinlemiş olduk

İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir