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TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması! Zam yapılmasın

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması! Zam yapılmasın

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin temmuz ayında asgari ücrete zam yapmama kararına destek verdi. Atalay, önce enflasyonun düşürülmesini, ardından alım gücünün belli bir seviyeye çekilmesini istedi.

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Asgari ücrete ara zam gündemi ise son günlerde tartışılan başlıklarından. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ilişkin olarak ara zam olup olmayacağına ilişkin beklentilere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan kapıyı kapattı

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan, "Başta nasıl bir karar alındıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz." dedi.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret değerlendirmesi

Süreç devam ederken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyetin TÜRK-İŞ'i ziyaretinde, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon mesajı verdi

Bakan Işıkhan'ın 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete artış yapılmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Atalay, enflasyonun düşmesi gerektiğini kaydetti.

"Toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım.

Asgari ücret için tek zam belirlendi

Asgari ücret, en son ocak ayında 2024 yılı için net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlendi.

Ocak ayında, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda enflasyonda düşüş yaşanması beklendiğinden, asgari ücretin 2024 yılı için yılda bir kez zamlanmasının planlandığı belirtilmişti.

Temmuz ayında ise memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına zam alacak.

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