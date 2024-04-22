BIST 9.645
DOLAR 32,51
EURO 34,64
ALTIN 2.434,35
HABER /  DÜNYA

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan korkutan açıklama: Tüm sağlık sistemi çöker

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan korkutan açıklama: Tüm sağlık sistemi çöker

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah'a karadan gerçekleştirilebilecek muhtemel bir saldırının sağlık sistemini tamamen durdurabileceğini açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'a girme tehdidini gerçekleştirmesi durumunda yaşanabileceklere ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Refah'ın işgalinin, Gazze'de sağlık sisteminin çalışır vaziyetteki küçük bir kısmının da çökmesine ve binlerce sivilin ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olacağının altı çizildi.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Irak Türkmen toplumu temsilcilerini kabul etti
Erdoğan, Irak Türkmen toplumu temsilcilerini kabul etti
Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a hoca önerisi!
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a hoca önerisi!
Sivasspor - Fenerbahçe / Canlı yayın
Sivasspor - Fenerbahçe / Canlı yayın
Filistin, Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı
Filistin, Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması! Taksim Meydanı'nda mı kutlanacak?
Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması! Taksim Meydanı'nda mı kutlanacak?
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması! Zam yapılmasın
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması! Zam yapılmasın
Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı
Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı
Erdoğan'dan PKK'ya karşı ortak hareket mesajı: Yeni bir dönüm noktası olacak
Erdoğan'dan PKK'ya karşı ortak hareket mesajı: Yeni bir dönüm noktası olacak
Mustafa Destici'den erken seçim çıkışı! Tarih verdi
Mustafa Destici'den erken seçim çıkışı! Tarih verdi
Bakan Bayraktar açıkladı: 5,1 milyar TL ödeme yapıldı
Bakan Bayraktar açıkladı: 5,1 milyar TL ödeme yapıldı