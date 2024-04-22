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İrfan Can Kahveci'den maç sonu büyük tepki

İrfan Can Kahveci'den maç sonu büyük tepki

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı mücadelenin ardından sarı lacivertli takımın futbolcusu İrfan Can Kahveci'den penaltı tepkisi geldi.

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Fenerbahçe'de 2-2 biten Sivasspor maçının ardından İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu

İşte İrfan Can Kahveci'nin sözleri:

Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."

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