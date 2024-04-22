Fenerbahçe Sivas'ta ağır yaralı!

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Maçta gol perdesini 45+2. dakikada Fred açtı. EMS Yapı Sivasspor'da Fode Koita, 57. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi.

İrfan Can Kahveci 80. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Son sözü EMS Yapı Sivasspor'da 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle Rey Manaj söyledi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 86 yaptı. EMS Yapı Sivasspor ise 45 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. EMS Yapı Sivasspor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

Sivasspor - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Sivas'ta nefes kesen maç tamamlandı. Fenerbahçe, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

90'Hakem VAR ile yaptığı kısa görüşmenin ardından oyunun devam etmesini istedi.

90+11: Orta alanda topla buluşan İrfan ceza sahasına ortasını gönderdi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulunuyor.

90'90+7: SAYILMAYAN GOL! Fenerbahçe, Serdar Dursun'un golüyle öne geçti ancak pozisyonun başında İrfan Can Kahveci'nin ofsaytta olduğu gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

90'GOL! 90+4: Sivasspor, Manaj'ın penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

90'PENALTI | Sivasspor penaltı kazandı. VAR'ın uyarısıyla Manaj'ın pozisyonunu izlemeye giden hakem Cihan Aydın, kararını penaltı olarak belirledi.

88'Net fırsat kaçtı. Koita'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurduj. Manaj pozisyonun ardından yerde kaldı. Sivasspor şiddetli bir şekilde penaltı itirazında bulunuyor.

80'GOL! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle maçta öne geçti.

69'Fred, ceza sahasına Dzeko'ya uzun top düşündü. Yerde seken top oyunu terk etti.

57'GOL! Sivasspor, Fode Koita'nın golüyle maçta eşitliği yakaladı. Kendi yarı sahasında topu kazanan Koita, İbrahim Akdağ ile yaptığı duvar pası ile 30 metre topu sürdü ve ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

55'Fred'in pasıyla ceza yayının önünde Szymanski, topu önüne aldı ve sol ayağıyla kaleyi yokladı. Kaleci Ali Şaşal hata yapmadı.

52'Maçta tempo düştü. Sivasspor rakip yarı alanda pas yapıyor.

49'Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Ferdi, bekletmeden ortasını içeri Dzeko'ya gönderdi. Yıldız ismin topun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal hata yapmadı.

46' Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

45'GOL: Fenerbahçe, Fred'in 45+2. dakikada attığı enfes golle maçta öne geçti. Sol iç boşlukta topu kontrol eden Fred, çalımını attı ve ceza sahasına girerken yakın köşeye şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

45'İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

41'Manaj'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Livakovic topu güçlükle kornere çeldi.

38'Sağ kanattan ceza sahasına giren Dzeko, topu içeri çevirmek istedi fakat top yan ağlarda kaldı.

33'KAÇTI! Fenerbahçe'de ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla topu çıkardı.

31'Sol kanatta topu alan Manaj, uzaktan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.

27'Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ali Şaşal'ın istediği gibi ileri gönderemediği topta araya giren Tadic, sol çaprazdan kalecinin önde olduğunu görünce direkt kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.

24'Sağ kanattan çalımlarla gelen Osayi ceza sahasına girdi ve ortasını açmak istedi ancak Uğur'a çarpan top tekrardan kendisine çarparak oyun alanını terk etti.

20'Sivasspor, gole yaklaştı. Sağ kanatta Fred'den sıyrılıp ceza sahasına giren Koita, son çizgide ortasını kale sahasına çevirdi ancak hiçbir takım arkadaşı bu topa dokunamadı.

17'Uğur bu kez sol kanattan çalımlarla geldi ve ortasını açtı fakat bu kez de arka direkte Ferdi topu dışarı yolladı.

13'SAYILMAYAN GOL! Sivasspor, Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta Rey Manaj'ın attığı golle maçta öne geçti ancak ofsayt nedeniyle bu gol değer kazanmadı.

10'Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Szymanski, Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışında boş kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

7'Szymanski, savunma arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını göndermek istedi fakat pasın şiddetini ayarlayamadı.

4'Rakip yarı alanda sağ iç boşlukta topla buluşan İrfan Can, savunma arkasına Dzeko'ya uzun top düşündü. Savunmada Murat Paluli, kafayla araya girdi.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Sivasspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, İbrahim, Bartuğ, Koita, Menig, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko