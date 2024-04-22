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Ali Erbaş'tan Hasan Kılıç için taziye mesajı

Ali Erbaş'tan Hasan Kılıç için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Erbaş mesajında, “İslam’ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendi'nin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” dedi.

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