Icardi'den Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 4 oldu. Karşılaşma bittikten sonra Galatasaray'ın yıldızı futbolcusu Icardi'den olay yaratacak bir paylaşım geldi.Abone ol
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı lacivertli ekibe yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.
Icardi, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincinin resmini paylaştı.
İşte Mauro Icardi'nin o paylaşımı: