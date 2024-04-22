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İsmail Kartal'dan Sivasspor maçı sonrası açıklama: Puan farkı açılmadı

İsmail Kartal'dan Sivasspor maçı sonrası açıklama: Puan farkı açılmadı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 2 - 2 sona eren Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2'lik skorla berabere kalırken mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maçı değerlendirdi.

İşte Ismail Kartal'ın açıklamaları:

Sonuçta 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de çıkışı vardı son haftalarda. Bugün de çok iyi savunma yaptılar, çok kapandılar. Çok zorlandık kapalı savunmaya karşı ama 2 gol atmayı başardık. Berabere bitti maç. Ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım çok karakterli. Her şey bitmedi. Daha 5 maç var. Son anda penaltıyla maç berabere bitti. Bu bizi bir hayli üzdü. Biz de izledik, dışarıdan destek aldığımız yorumcular, olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için çok ağırdı. Taraftarımız şunu bilsin. Biz pes etmedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar mücalede vereceğiz. 5 maç var. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik tüm gayretimizle taraftara kendimizi affetirmeyi ve şampiyon olmayı hala hedefliyoruz. Daha bir şey kaybetmedik. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz.

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