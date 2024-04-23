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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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