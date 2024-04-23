Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir giderilemedi

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilemeyen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.Abone ol
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.
Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.
Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.
Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.