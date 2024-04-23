BIST 9.645
DOLAR 32,56
EURO 34,89
ALTIN 2.429,48
HABER /  GÜNCEL

Valilik az önce uyarı geçti! Saat verildi aman dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Valilik az önce uyarı geçti! Saat verildi aman dikkat

ANKARA'da yarın öğle saatlerinde fırtına bekleniyor. Valilik yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Abone ol

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi
Ali Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı kabul etti
Ali Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
Günler kala Davut Gül'den 1 Mayıs kararı! Taksim'de kutlama olacak mı?
Günler kala Davut Gül'den 1 Mayıs kararı! Taksim'de kutlama olacak mı?
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan çocuklara mektup
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan çocuklara mektup
Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı
Mehmet Özhaseki, Hataylı Sözer ailesine yeni evlerini teslim etti
Mehmet Özhaseki, Hataylı Sözer ailesine yeni evlerini teslim etti
İkinci el araçta en çok tercih edilen 5 marka belli oldu! Alması da satması da çok kolay
İkinci el araçta en çok tercih edilen 5 marka belli oldu! Alması da satması da çok kolay
Almanya ile Çin arasında casus krizi: "İddialar çok ciddi"
Almanya ile Çin arasında casus krizi: "İddialar çok ciddi"
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz
Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev yapacak
Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev yapacak
Belçika'da PKK'ya polis baskını
Belçika'da PKK'ya polis baskını