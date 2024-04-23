Valilik az önce uyarı geçti! Saat verildi aman dikkat

ANKARA'da yarın öğle saatlerinde fırtına bekleniyor. Valilik yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.