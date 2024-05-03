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Ankara'da kaza geçiren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da kaza geçiren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan'da akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, ağır yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım sevisine alındı.

Yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti.

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