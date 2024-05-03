Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizine karar verdiği 25 Nisan 2024 Tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özetini yayınladı. Açıklamaya göre "Uygulanan parasal ve miktarsal sıkılaştırıcı adımların etkisiyle belirgin şekilde yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte" açıklamasında bulunuldu.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizine karar verdiği 25 Nisan 2024 Tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti yayınlandı.
TCMB, PPK Toplantı Özeti'nde şu mesajı verdi:
Uygulanan parasal ve miktarsal sıkılaştırıcı adımların etkisiyle belirgin şekilde yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte.