BIST 10.209
DOLAR 32,35
EURO 34,95
ALTIN 2.411,91
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretini olumlu bir gelişme olarak niteleyerek "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de ilk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Çilehane Camisi'nde cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özel ile yaptığı görüşmeyi sordu.

"Siyasetin yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz"

Erdoğan, siyasetin gündemine oturan görüşmeye ilişkin "Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" ifadelerini kullandı.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı yetkililer eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektriğe büyük zam kapıda! Prof. Dr. Hakan Kara tarih vererek duyurdu
Elektriğe büyük zam kapıda! Prof. Dr. Hakan Kara tarih vererek duyurdu
Hepsiburada, binlerce hediyeyi Anneler Günü'nde teslim edecek
Hepsiburada, binlerce hediyeyi Anneler Günü'nde teslim edecek
Eksim Holding yeşil dönüşüme "yeşil işler ve yeşil yakalarla" hazırlanıyor
Eksim Holding yeşil dönüşüme "yeşil işler ve yeşil yakalarla" hazırlanıyor
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
THY yeni kabin memuru alacak
THY yeni kabin memuru alacak
Kırmızı Sanat Atölyesi, 'Nuh’un Gemisi' adlı sergiyi 9 Mayıs'ta açıyor
Kırmızı Sanat Atölyesi, 'Nuh’un Gemisi' adlı sergiyi 9 Mayıs'ta açıyor
Emekli çiftçilere müjde! Banka ödemede kesenin ağzını açtı
Emekli çiftçilere müjde! Banka ödemede kesenin ağzını açtı
TCMB: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması bekleniyor
TCMB: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması bekleniyor
Acun Ilıcalı'nın acı günü 'örnek aldığım, imrenilecek bir ömür' diyerek paylaştı
Acun Ilıcalı'nın acı günü 'örnek aldığım, imrenilecek bir ömür' diyerek paylaştı
Hatayspor'da Volkan Demirel sonrası yeni teknik direktör belli oldu
Hatayspor'da Volkan Demirel sonrası yeni teknik direktör belli oldu
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı