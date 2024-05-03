Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretini olumlu bir gelişme olarak niteleyerek "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de ilk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Çilehane Camisi'nde cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özel ile yaptığı görüşmeyi sordu.

"Siyasetin yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz"

Erdoğan, siyasetin gündemine oturan görüşmeye ilişkin "Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" ifadelerini kullandı.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı yetkililer eşlik etti.