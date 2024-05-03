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Elektriğe büyük zam kapıda! Prof. Dr. Hakan Kara tarih vererek duyurdu

Elektriğe büyük zam kapıda! Prof. Dr. Hakan Kara tarih vererek duyurdu

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde görev yapan ve aynı zamanda eski Merkez Bankası Başekonomisti olan Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla elektrik fiyatlarının yakın gelecekte artabileceğine işaret etti. Prof. Dr. Kara, temmuz-ağustos aylarında elektriğe büyük bir zam bekliyor.

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TÜİK nisan ayı enflasyon verileri açıklanırken, ekonomistlerden önemli yorumlar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Hakan Kara, TÜFE ve elektrik fiyatlarıyla ilgili bir grafik paylaşarak, temmuz-ağustos döneminde elektrik fiyatlarına büyük bir zam beklediğini söyledi.

Prof. Dr. Kara'nın paylaştığı grafikte, 2023'ün ilk dört ayında elektrik fiyatlarının yatay bir seyir izlediği; ancak Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yükselişin göze çarptığı belirtiliyor. Bu durum, elektrik ücretlerindeki potansiyel artışın sinyallerini veriyor. Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Kara, "Elektriğe ciddi zam kapıda. Muhtemelen temmuz-ağustosta yapılır" dedi.

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